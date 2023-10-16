Рядом с московским «Вегасом» нашли похожий на гранату предмет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На автомобильной заправке в районе Волоколамского шоссе в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщает «360». Как уточняет канал, АЗС находится напротив торгового центра «Вегас».

На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб. Позднее канал сообщил, что граната оказалась муляжом. Угрозы взрыва нет.

Летом похожая ситуация произошла в столице рядом с торговым центром «Авиапарк». Предполагаемую гранату нашли во внутреннем дворе одного из домов на Ходынском бульваре.

Похожий на гранату предмет также находили летом у детского сада № 809 на западе Москвы. Его увидел мужчина, гулявший с собакой во дворе жилой многоэтажки, которая находится недалеко от строящейся башни One Tower, куда в ту ночь врезался украинский ударный беспилотник.

Накануне стало известно, что красноярские строители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами под полом дома, где проводили ремонт. В общей сложности в тайнике находилось более 10 гранат, сотни детонаторов, кусок пластиковой взрывчатки, а также другие детали для бомб. Кроме этого, там хранилась почти тысяча патронов разного калибра. Кто и с какой целью устроил подпольный схрон с оружием сейчас выясняет полиция.