Руководителя реставрации башен Кремля арестовали за мошенничество

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Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере руководителя компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука, занимавшегося реставрацией башен Кремля в 2018 году, передает ТАСС. Отмечается, что дело также открыли против сестры Орынчука Оксаны.

Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Оксаны и Ивана Орынчук, которым вменяется п. 4 ст. 159 УК РФ, — сказала собеседница агентства.

13 октября американского бизнесмена Дэвида Носиковски арестовали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле имеются неустановленные фигуранты, ущерб от действий которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Компания предпринимателя LD Cool предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту грузового транспорта. Носиковски основал компанию в 2018 году, ее штаб-квартира расположена в Майами.

14 октября стало известно, что уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено. В конце августа Мау и другим фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом сам ректор вину не признал. Расследование по делу Раковой ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ.