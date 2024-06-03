Рухнувший с крыши кирпич едва не убил женщину с ребенком в Одинцово В Одинцово упавший кирпич пробил стекло машины и едва не убил женщину с ребенком

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На Молодогвардейской улице в подмосковном Одинцово упавший с дома кирпич чуть не убил женщину с двухлетним ребенком — спасла реакция супруга, сообщил Telegram-канал Baza. Камень пробил стекло припаркованного рядом автомобиля.

Семья подъехала к своему дому, и мужчина вышел, чтобы помочь супруге с ребенком на руках. Он уже открыл пассажирскую дверь, как случайно увидел, что сверху на него летит кирпич. От крика мужа женщина оцепенела, и спустя несколько секунд кирпич пробил боковое стекло автомобиля рядом. Обломки и осколки отрикошетили в салон очевидцев. Никто из семейства не получил травм. По словам главы семейства, кирпич упал с разрушающейся конструкции дымохода на крыше.

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