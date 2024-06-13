Рухнувшее дерево придавило девочку на лошади в российском регионе В Подмосковье девочка на лошади попала в больницу после падения дерева

В Солнечногорском районе Подмосковья подростка в возрасте 14 лет сбило с лошади упавшим деревом, сообщает Telegram-канал ГКУ ГО «Мособлпожспас». Пострадавшую девочку доставили в больницу.

Вчера спасатели 267-й пожарно-спасательной части #Мособлпожспас оказали помощь 14-летней девочке, на которую упало дерево. Инцидент произошел во время конной прогулки в лесном массиве у деревни Исаково Солнечногорского округа, — говорится в сообщении.

В экстренную службу обратилась тренер по конному спорту. Она сообщила о том, что дерево упало на 14-летнюю девочку, находившуюся на лошади. Скорая помощь не смогла добраться до места происшествия.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось оказать первую помощь пострадавшей девочке и передать ее медикам. Медики заподозрили закрытую черепно-мозговую травму, пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства данного инцидента выясняются.

Ранее в Сети появились кадры с места падения дерева в подмосковном Щелково. В результате происшествия погибли мужчина и девятилетний ребенок. В региональном управлении СК уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. По предварительным данным, мужчина с внуком прятались под деревом от дождя.