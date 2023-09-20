Руфер впал в кому после падения со сталинской высотки в Москве

Фото: t.me/moscowproc

В Москве двое руферов из Санкт-Петербурга упали со второго этажа высотки сталинских времен, когда убегали от сотрудников полиции, пишет KP.RU. Как сообщили друзья пострадавших изданию, руферы были госпитализированы в институт Склифосовского, один из экстремалов впал в кому. В пресс-службе прокуратуры подтвердили информацию.

Один из них сейчас находится в коме. Они попали в институт Склифосовского, — пояснили друзья.

Как стало известно, руферы забрались на сталинскую высотку и добрались до шпиля. Их заметили местные жители и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Молодые люди решили убежать от полицейских, спустились на второй этаж здания, но сорвались оттуда.

Экстремал, который впал в кому, до этого не раз покорял крыши Петербурга. В 2020 году он забрался на провода между домов и сделал зарядку. При этом руфер рассказал, что исполнил этот трюк со страховкой. Год назад он залез на пятиэтажку Дома офицеров с олимпийским флагом сборной России в знак поддержки спортсменов.

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга ранее задержали предполагаемого организатора нелегальных экскурсий по городским крышам. По предварительным данным, задержанный привлек к участию в незаконном бизнесе двух администраторов и пятерых гидов.