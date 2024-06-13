Розовый Mercedes «заминировали» на север-востоке Москвы ТАСС: саперы сняли подозрительный предмет с автомобиля на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саперы сняли подозрительный предмет с автомобиля на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По информации журналистов, находка была передана на экспертизу.

В настоящее время подозрительный предмет снят саперами с машины, упакован в специальный бокс и направлен на экспертизу, — подчеркнул собеседник агентства.

Инцидент произошел на Березовой аллее, писал «360». Неизвестные подъехали к розовому Mercedes-Benz и установили подозрительный предмет под его заднюю часть, добавили представители СМИ. На место происшествия после сообщения выехали сотрудники ФСБ и кинологи.

Ранее Telegram-канал Baza информировал, что в сливном бачке туалета военного госпиталя имени Бурденко в Москве нашли две боевые гранаты Ф-1. Канал уточнил, что на боеприпасах обнаружены следы коррозии, это может значит, что они лежали в бачке годами.

До этого в Санкт-Петербурге ребенок принес из дома в детский сад муляж боевой гранаты и заставил взрывотехников приехать с проверкой. Инцидент произошел в детском саду № 17. Воспитатели рассказали, что игрушка была очень реалистичной и вначале ее не сразу распознали. Специалистам пришлось выяснять, что это за предмет и насколько он опасен.