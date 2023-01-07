Рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Метеовести: в Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве два дня подряд фиксируется самая холодная ночь с начала зимы, сообщил портал Метеовести. Так, к шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к шести часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4 градуса. На других метеостанциях Москвы минимальные показания термометров составили от минус 21,1 градуса до минус 24,8 градуса, — говорится в сообщении.

В Подмосковье температура достигла отметки в минус 30 градусов. Так, на севере региона, в Талдоме, минимальная температура воздуха составила минус 29,4 градуса.

Ранее в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что к рождественской ночи в Москву придет сильное похолодание, столбики термометров опустятся до отметки минус 25 градусов.

Кроме того, Шувалов отметил, что на западе и юге России 12–13 января потеплеет до плюс одного градуса. По его словам, аномальное потепление придет в столичный регион 14 января, когда температура воздуха достигнет отметки в 0 градусов. Эксперт добавил, что на Урале после сильных морозов ожидается потепление до минус 8 — минус 3 градусов.