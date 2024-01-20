«Рожа грязная — не узнать»: как Коржаков и «Альфа» брали Белый дом в 1993-м

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Начало 1990-х годов оказалось богато на события, повлиявшие на судьбу России на десятилетия вперед. Одним из самых важных стал расстрел Дома Советов, или Белого дома, как называли здание парламента — Верховного Совета, который произошел 4 октября 1993 года. В тот день закончился период фактического двоевластия, отныне все ключевые решения принимались только в Кремле. Ведущую роль этих событиях сыграл тогдашний начальник охраны президента Бориса Ельцина Александр Коржаков. В результате он на несколько лет завоевал почти безграничное доверие первого президента РФ. О событиях тех дней Коржаков подробно рассказал в интервью NEWS.ru.

«Глупые люди дорвались до власти»

— Александр Васильевич, что, по-вашему, послужило причиной для кризиса власти, вылившегося в трагические события 3–4 октября в Москве?

— Конституция у нас тогда была еще советской. Помню, заведующая кремлевской библиотекой мне часто жаловалась: «Как соберется Верховный Совет, так начинаются бесконечные поправки в Конституцию. Мы вынуждены вырезать из ее текста отмененные статьи, вклеивать новые. Нам положено все экземпляры отправлять в библиотеки страны. Не успеваем этим заниматься».

Бесконечные поправки вносились оттого, что глупые люди дорвались до власти. В Верховном Совете их было много, но нормальные депутаты тоже были, они, кстати, и прошли потом в своем большинстве в Госдуму первого созыва в декабре 1993 года.

Вспомните Съезд народных депутатов РСФСР! Это же был дурдом! Умные депутаты входили в состав Съезда народных депутатов СССР — с его трибуны звучали толковые речи. А эти нардепы РСФСР только и стояли в проходах у микрофонов, выкрикивали всякую глупость, показывали свою дурь. Такое двоевластие стране было не нужно. Мы вообще не привыкли к подобной полемике, другие государства шли к ней десятилетия и дольше. К демократии надо было еще привыкать.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Александр Коржаков

Ельцина многие из его окружения стали осторожно сдавать. Может быть, не самый удачный пример, но показательный: в решающий момент противостояния министр обороны Павел Грачев потребовал от Ельцина письменный указ на ввод войск в Москву. Я тогда постоянно был в кабинете Бориса Николаевича, можно сказать, из него не выходил. Он при мне отдал распоряжение своему первому помощнику Виктору Илюшину — отправить Грачеву письменный указ, тот сразу помчался выполнять. В приказе говорилось, что необходимо ввести в Москву танки, но ничего не было про то, что они должны стрелять, какими именно боеприпасами.

Какими снарядами стреляли по Белому дому

— А чем именно стреляли танки по Белому дому? Многие, в частности ваш противник, тогдашний вице-президент Александр Руцкой утверждают, что боеприпасы были кумулятивные и легко пробивали стены здания. Поэтому, как он говорит, погибло много людей.

— Это чушь. Не было ни одного такого снаряда, как и фугасных. Стреляли холостыми болванками. Мы знали, что несколько раз таким образом выстрелим, — и они разбегутся сами. Так и вышло. А они все переворачивают. Утверждают, что погибло более тысячи человек. На самом деле, погибло около 150 человек, из них почти все — на совести молодчиков генерала Макашова, у телецентра «Останкино».

— Но ведь Белый дом загорелся?

— Его могли поджечь специально те, кто внутри оставался. Мог и сам загореться случайно. По всем кабинетам валялись бумажные документы, полы были бумагой завалены. От одного окурка все могло моментально вспыхнуть.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Дом Советов РФ на площади Свободы в Москве 4 октября 1993 года был обстрелян войсками

Кто руководил штурмом Верховного Совета

— После событий приходилось не раз читать, что вы лично руководили расстрелом Белого дома.

— У меня в подчинении не было много людей. Я возглавлял службу безопасности президента России, которая была одним из подразделений Главного управления охраны. 3 октября была общая тревога для нас, все сотрудники, кто был на ногах, прибыли в Кремль.

Я командовал личной охраной президента, обслугой его квартир, дач, шоферами и поварами. Я приказал вскрыть склад НЗ, раздать всем бойцам стрелковое оружие, каски, патроны, гранаты.

И мы все отправились к Белому дому, кроме дежурной усиленной смены — выездной охраны Ельцина. Мы не были спецназовцами. К нам присоединилась группа «Альфа». Зоной нашей ответственности стал угол Белого дома, выходящий на гостиницу «Мир».

Я первым из нашей группы — вместе с боевым товарищем Владимиром Виноградовым — днем 4 октября вошел в здание Верховного Совета. За мной проследовали мои ребята и группа «Альфа». Должен сказать, что «Альфа» пошла не сразу, ее бойцы только постреливали. Но только когда убили одного из них, младшего лейтенанта Геннадия Сергеева, они активизировались и пошли на штурм.

Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press

— При каких обстоятельствах застрелили Сергеева?

— Он вел бронетранспортер. На земле лежал раненый десантник. Сергеев вылез из бронемашины, наклонился, чтобы поднять солдата, в это время в него выстрелили. Пуля прошла под бронежилетом в почку во время наклона, со спины. То есть снайпер успел рассмотреть, как поднялся бронежилет над спиной. Это был профессионал. Но с какой стороны он стрелял, осталось невыясненным, потому что детали установить не удалось.

Руцкой говорит, что стреляли не из Белого дома, но откуда ему знать, если он сам там внутри сидел. С обстоятельствами гибели офицера он не знаком. Хотя нам было известно, что в Белом доме находились снайперы из Приднестровья. Странный, если не сказать грубее, писатель Александр Проханов тогда только и кричал, что Коржаков привез в Москву снайперов из «террористической израильской» организации «Бейтар». Например, — что Коржаков еще до этих событий встречал на Белорусском вокзале баскетбольную команду из Израиля, а на самом деле, мол, это были снайперы. Потом эти снайперы якобы стреляли по людям около Белого дома и из телецентра «Останкино».

Чего только про меня не писали такие, как этот Проханов! Забегу вперед, в 1996 год. Одна федеральная газета утверждала, что, мол, Анатолий Собчак проиграл выборы мэра Петербурга из-за Коржакова. Якобы я приехал в Петербург накануне выборов, собрал руководителей самых крупных предприятий и приказал голосовать против мэра. Да мне начхать было на Собчака! У меня в тот момент президент избирался!

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Бронетранспортеры и танки, введенные в столицу во время конфликта между депутатами Верховного Совета и президентом Борисом Ельциным, готовятся к штурму Дома Советов РФ

Как арестовывали Руцкого и Хасбулатова

— Так что вы увидели, когда зашли в Белый дом?

— Вместе с Виноградовым мы вошли в здание через боковой подъезд. Стояла вонища, из Верховного Совета сделали большой вокзальный сортир. Везде валялся мусор, осколки стекол. За нами пошла «Альфа». Мы поднялись на второй этаж. Ко мне подходит двухметровый боец и говорит, что будет идти со мной. Мы поднялись на пятый этаж. Стали проверять комнаты. В одной из них, с задернутыми шторами, стояли люди. Их было много, поскольку помещение было большим. Женщин мы провели на выход сразу, это были буфетчицы, официантки и другой технический персонал. Их оттуда, оказывается, не отпускали домой!

Мужчины выстроились в колонну, каждый из них подходил ко мне и протягивал документы. Виноградов где-то нашел спортивную сумку, в которую мы бросали удостоверения. Там были как депутаты, так и технический персонал. После этого мы их сопровождали до выхода. Но кое у кого руки оказались в оружейном масле и копоти, как это бывает после стрельбы из автомата. Помыть их было негде. Таких ребят мы прихватили с собой.

— А где были вице-президент Руцкой, председатель Верховного Совета Хасбулатов и его соратники?

— Они уже были внизу, в холле. Там построили баррикады, как, кстати, мы сами делали за два года до этого — 19 августа 1991 года. Когда мы на пятом этаже проверяли людей, ко мне подошел офицер «Альфы» и сообщил, что он подогнал к главному подъезду автобус, чтобы вывезти в следственный изолятор Руцкого и Хасбулатова. Но их на первом этаже окружили депутаты, не позволяют к ним подойти.

Я спустился на первый этаж. Действительно, вижу, что около сотни депутатов окружили Руцкого и Хасбулатова — не хотят их выдавать. У меня тогда голос был очень мощным, хотя и сейчас еще сильный. Я рявкнул со злостью: «Руцкой, Хасбулатов — на выход!» Секунд 15 была пауза, и депутаты стали расступаться. Очень быстро Руцкой и Хасбулатов остались стоять одни, как сироты. Я им показываю, чтобы они шли к выходу из здания.

Ко мне подбегает начальник охраны Руцкого Владимир Тараненко: «Василич! Можно чуть подождать? Я вещи вынесу». Побежал, возвращается с огромной сумкой размером с комод для Руцкого. Там и матрац, и что-то еще. С трудом в автобус эту сумку смогли затащить. У Хасбулатова вообще ничего не было. Михаил Барсуков потом нашел в его кабинете курительную трубку, подарил ее Ельцину.

Фото: Александр Чумичев/ТАСС Виктор Баранников и Александр Руцкой (слева направо в центре) во время переговоров с сотрудниками милиции в ходе противостояния Верховного Совета РФ и президента РФ Бориса Николаевича Ельцина

Что интересно, когда я их вел по вестибюлю на выход, слева по ходу увидел человека с очень знакомым лицом. Он был одет в черную униформу, на головке — черный берет. Смотрит на меня со злостью, рожа грязная — не узнать. Ну я командую своим ребятам: «Этого тоже в автобус!» Оказалось, что это был Макашов. Остался бы он среди депутатов, никто бы про него и не вспомнил, не заметил. А так злой и гордый вид его выдал.

Но многие вооруженные люди из Белого дома сбежали по подземным ходам, некоторые из которых вели на другой берег Москвы-реки. Таким образом очень легко подняться на поверхность около гостиницы «Украина». Этих беглецов не смогли задержать по вине тогдашнего Министерства безопасности и его руководителя Николая Голушко. Ему было поручено взять под контроль все подземные коммуникации Белого дома. Но он этого не сделал.

— Говорят, именно после этих событий вы стали очень влиятельной фигурой во власти, Ельцин стал к вам прислушиваться...

— Я был вынужден заняться политическими вопросами, потому что увидел, как легко окружение Ельцина может бросить его в решающий момент. Многие испугались, забоялись ответственности. Я был уверен, что после путча 3–4 октября Ельцин, например, снимет с должности Павла Грачева. Но почему-то этого не произошло. Это потом уже те, кто больше всех испугался, стали писать в своих мемуарах, какие они были смелые и прозорливые, как помогали президенту. Такого вранья в жизни хватает.

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