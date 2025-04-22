Россиянку отправили в СИЗО из-за татуировки в честь бригады ВСУ Москвичку отправили в СИЗО за тату с символом «Азова»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Москвы отправили в СИЗО за татуировку на руке с именем бывшего и символикой бригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости». Отмечается, что три года назад ее уже задерживали по этому поводу

Женщина получила 10 суток за «демонстрацию нацистской символики» в 2022 году. В 2023-м против нее возбудили уголовное дело из-за того, что один из блогеров опубликовал фото данной татуировки. Женщина заявила, что наколку сделал ее бывший молодой человек, а правоохранители не предъявляли требований свести запрещенную символику.

Ранее Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания жителя Москвы, который оказался сторонником организации «Азов». В ФСБ отметили, что мужчина с начала специальной военной операции действовал по указаниям кураторов с Украины. На кадрах видно, что все его тело покрыто националистическими татуировками и свастиками. На груди был изображен девиз боевиков, а за ушами — наручники.

В прошлом году полицейские задержали в Москве мужчину с татуировкой на шее в виде нецензурного выражения в адрес российской армии, в частности о русском военном корабле. В его отношении возбуждено административное дело. Задержанный записал видеообращение со словами раскаяния за свой поступок и пообещал ее свести.