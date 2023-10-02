Россиянка заявила об изнасиловании во время тайского массажа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Красногорска призналась, что во время сеанса тайского массажа в центре Москвы ее изнасиловали, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечается, это произошло в минувшую субботу, 30 сентября, в одном из салонов недалеко от Цветного бульвара. Полиция проводит проверку.

По данным канала, 26-летняя женщина ожидала, что получит массаж от настоящей тайки, однако вместо нее к ней пришел мужчина. Клиентка уверяет, что прямо во время процедуры он стал массировать её интимные места, а потом изнасиловал. Из салона пострадавшая отправилась прямиком в полицию, пишет источник.

Ранее москвичка пожаловалась, что в столичном торговом центре группа молодых мужчин трогает девушек за ягодицы и делает им предложения интимного характера. Сама девушка попыталась отвести одного из них, который приставал к ней, к посту охраны, но на помощь к нему подошли его друзья.

До этого на северо-востоке Москвы задержали 42-летнего ранее судимого бездомного мужчину по подозрению в изнасиловании 41-летней уроженки Мордовии. Сообщалось, что насильник привел женщину в дом, где периодически ночевал, и надругался над ней, угрожая, что скинет ее с 13-го этажа. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по горячим следам.