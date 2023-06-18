Российская модель впала в кому после ринопластики Mash: модель Антропова впала в кому после ринопластики в московской клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что модель Влада Антропова впала в кому и находится в реанимации после ринопластики в частной клинике Москвы. По данным канала, 25-летняя девушка без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Mash сообщает, что девушка хотела поправить внешность и обратилась в клинику, расположенную на Рублево-Успенском шоссе, после операции ей стало плохо.

По данным канала, Антропова приехала в Москву из Брянска и поступила в лингвистический университет, девушка стала моделью в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она публиковала фото из Ниццы, Амстердама, Монте-Карло и других престижных европейских городов.

Ранее модель Юлия Тарасевич из Сочи отсудила у клиники пластической хирургии компенсацию в пять млн рублей за неудачную операцию. В результате вмешательства она получила нейропатию лицевого нерва, потеряв способность улыбаться и закрывать глаза.

По словам модели, изначально она пришла в клинику в Краснодаре за аппаратной подтяжкой овала лица, однако врачи уговорили молодую женщину на три операции. После них у Юлии началась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.