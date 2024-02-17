Россиянка вложилась в новую криптовалюту и лишилась почти миллиона рублей Москвичка потеряла 867 тысяч рублей после покупки криптовалюты в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы обратилась в полицию, заявив, что потеряла 867 тысяч рублей после покупки криптовалюты в одном из каналов в Telegram, передает Baza. Об обмане она догадалась только тогда, когда при выводе денег размер комиссии составил 100%.

В начале февраля россиянка заметила в Telegram канал, где рассказывалось о новой криптовалюте, которая, как утверждалось, в скором времени заменит биткоин. Стоимость единицы виртуальной валюты постоянно росла, что подтолкнуло девушку вложиться в нее.

Сначала она зарегистрировалась на бирже, переведя туда 191 тысячу рублей. За последующие дни она перевела сумму крупнее, всего москвичка потратила на эти цели 867 тысяч рублей. После россиянка решила, что пора выводить деньги, однако вскоре поняла, что ее обманули, так как размер комиссии составил 100% уже имеющейся суммы. Пострадавшая обратилась в полицию.

В Иркутске мошенники обманули местного жителя на 4,9 млн рублей, заманив его предложением о заработке на бирже криптовалют. В итоге мужчина взял несколько кредитов, а также заставил сделать то же самое свою мать и друга.