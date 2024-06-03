Москвичка скончалась после операции по удалению миомы матки Москвичка впала в кому после удаления миомы и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы впала в кому во время гинекологической операции по удалению миомы матки, а спустя две недели скончалась, сообщает Telegram-канал SHOT. Врачи клиники не объяснили причину смерти, а вместо соболезнований предложили вернуть 300 тысяч рублей.

40-летняя Наталья обратилась в столичную клинику с жалобами на боли в животе. Во время обследования врачи обнаружили в матке доброкачественную опухоль. Медики предложили провести простую операцию по удалению миомы, на что женщина дала свое согласие. Из операционной ее в состоянии комы перевели в реанимацию, где она провела 13 дней и скончалась. В заключении о смерти сказано, что причиной стал некроз тканей матки и отек головного мозга.

Муж погибшей уверен, что в реанимации не было необходимого для Натальи оборудования. Также почти на протяжении двух недель он не мог получить объективную информацию о ее здоровье и оставался в неведении. Кроме того, независимая экспертиза установила ряд нарушений, в том числе выяснила, что во время операции женщине ввели 14 литров физраствора, а отток составил всего 10, что привело к непоправимым последствиям.

Семья погибшей добилась возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Недавно в московской клинике после операции по удалению доброкачественного образования в кишечнике скончалась студентка из Уфы. В реанимации девушка провела 32 дня, причиной смерти стал сепсис.