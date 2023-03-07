Таможенники забрали украшения у прилетевшей из Турции россиянки В Шереметьево у прилетевшей из Турции россиянки изъяли украшения на 1,7 млн рублей

Фото: Christian Bullinger / CHROMORANG/Global Look Press

Таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у прилетевшей из Турции россиянки украшения на 1,7 млн рублей, которые она пыталась незаконно перевезти, сообщает РЕН ТВ. В багаже у пассажирки обнаружили восемь золотых колец с бриллиантами и цепочку. Женщина заявила полицейским, что собиралась продать драгоценности в своем магазине.

Согласно заключению эксперта, все изделия изготовлены из золота 750-й и 585-й проб и имеют вставки из бриллиантов. Стоимость задержанных товаров составила 1,7 млн рублей, — сообщила представитель таможенной службы Шереметьево Анна Евтушенко.

Россиянка пыталась пронести незадекларированные украшения через зеленый коридор. Теперь она подозревается по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Предпринимательнице грозит до семи лет колонии и штраф на сумму до миллиона рублей, сообщили в Шереметьево.

Ранее со склада полиции в Оренбурге украли почти 300 шкур североамериканской рыжей рыси. Общую стоимость похищенного у стражей порядка меха оценили более чем в 10 млн рублей. Шкуры хранились на складе в качестве вещдоков по делу о контрабанде из Казахстана. Впоследствии правоохранителям пришлось завести дело о краже.