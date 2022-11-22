Россиянка отравилась мухоморами из интернет-магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы была госпитализирована из-за отравления купленными на известном маркетплейсе грибами, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского москвичка призналась врачам, что приобрела мухоморы для употребления в качестве наркотического средства. Полиция начала проверку.

31-летнюю Ирину на скорой госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Ее привели в чувство в токсикологическом отделении. Гражданка призналась, что хотела словить кайф. Нашла на маркетплейсе сушеные мухоморы. Ну и приняла их в достаточном количестве, что чуть не отлетела «не туда», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пятилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением мухоморами. Инцидент произошел в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Красногорское» в Ломоносовском районе.

Миколог Владимир Гмошинский ранее отметил, что в народе стало набирать популярность лечение мухоморами различных заболеваний вплоть до онкологии. Однако их употребление не только неэффективно, но и опасно для здоровья. Оно может серьезно повредить печень и почки, подчеркнул эксперт.