Россиянка отбилась от насильника, который напал на нее в подъезде В Москве девушка отбилась от насильника в подъезде, ударив его в пах

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В Москве девушка зашла в подъезд одного из многоэтажных домов, где на нее напал насильник, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Спастись от него, будучи запертой на лестничной клетке седьмого этажа, она смогла после того, как сильно ударила злоумышленника в пах.

Преступник повалил пострадавшую на пол. Девушка нанесла насильнику травму полового органа и смогла сбежать, — рассказал собеседник.

После случившегося девушка обратилась в полицию и написала заявление. Прибывшие на место преступления правоохранители нашли на лестничной клетке трусы и паспорт на имя 29-летнего уроженца Череповца. Злоумышленника задержали по горячим следам в течение двух часов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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