Россиянка оставила новорожденную дочь в подъезде дома и попала на видео Женщина оставила новорожденную дочь в подъезде дома на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новорожденную девочку обнаружили на седьмом этаже в подъезде жилого дома на улице Чусовской в районе Гольяново в Москве. Личность 42-летней женщины, оставившей свою дочь, уже установлена, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

На видео с домофона, опубликованном ведомством, можно увидеть, что женщина с ребенком на руках сидела на скамейке около подъезда и ждала, когда кто-нибудь откроет дверь. Она зашла вслед за мужчиной, а спустя некоторое время вышла уже без малышки. Ребенка доставили в больницу. Никакой угрозы ее жизни и здоровью нет. На контроле прокуратуры находится ее «дальнейшее жизнеустройство». Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 30 июня голого мальчика-инвалида на дороге в районе поселка Кипарисово в Приморье увидела жительница Уссурийска. Выяснилось, что мать мальчика отдыхала на речке в поселке Раздольное, куда приехала в гости, и в какой-то момент забыла о сыне. Сейчас ребенок находится в Артемовском социально-реабилитационном центре.

Весной под Омском женщина родила в парке и выбросила ребенка в мусорку. Для поисков матери обнаруженного малыша были проверены более тысячи женщин. Результаты экспертизы одной из них подтвердили причастность к преступлению. Выяснилось, что у женщины уже есть один ребенок — двухлетняя дочь. Заведено уголовное дело.