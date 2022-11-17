Российского фотографа осудили на 13 лет за растление малолетних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы вынес приговор по делу фотографа Ярослава Полякова, обвиняемого в растлении малолетних. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поляков Ярослав Геннадьевич признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказали агентству в суде.

Согласно материалам уголовного дела, в 2018–2020 годах Поляков в ходе студийных фотосъемок совершил действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Этим он причинил им нравственные страдания и моральный вред. О возрасте потерпевших ему было известно.

Ранее сообщалось, что Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по статье о педофилии. Обвинил его один из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет.

Позднее суд изменил приговор Белостоцкому, переквалифицировав обвинение с педофилии на развратные действия и сократив срок наказания до шести с половиной лет колонии.