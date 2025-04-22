Поезд в метро раздавил упавшего на рельсы россиянина Пьяный пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетрезвый пассажир погиб, упав под прибывающий поезд в метро Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Трагический инцидент произошел на станции «Ленинский проспект». Экстренные службы подняли тело на платформу.

На станции метро «Ленинский проспект» пассажир упал под прибывающий поезд. От полученных травм он погиб, — отметил источник.

До этого стало известно, что сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который 19 апреля совершил выстрел из сигнального пистолета в пассажира петербургского метро на станции «Выборгская». Как указали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нападение произошло около 21:00 на платформе, где между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Также сообщалось, что мужчина ударил кулаком в грудь сотрудницу столичного метро. Как рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, соответствующий инцидент произошел в вестибюле станции «Нижегородская» и попал на видео. Женщина от удара упала на пол.

Ранее на платформе станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии Московского метрополитена 33-летний мужчина избил пешехода, который толкнул его плечом. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, агрессор действовал «из хулиганских побуждений». Инцидент попал на видео.