Россиянина арестовали за контрабанду военной продукции на 31 млн рублей Инженер ОПК из Москвы отправил за границу более 500 посылок с военной продукцией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали в Москве инженера оборонно-промышленного комплекса, отправившего за границу свыше 500 посылок с военной продукцией на общую сумму в 31 млн рублей, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). В отношении него возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде, он отправлен под домашний арест.

В ФТС пояснили, что инженер вместе еще с одним уроженцем Москвы, который в настоящее время живет в Великобритании, создали интернет-магазин. В течение двух лет он покупал камуфляжные ранцы, противоосколочные очки, светосигнальные фонари, защитные комплекты коленных и локтевых суставов и другую военную продукцию и отправлял заказчикам за рубеж. Подельник в Соединенном Королевстве принимал заказы на товар и оплату. В некоторые посылки инженер вкладывал записки против проведения СВО.

Таможенники провели обыски по месту жительства инженера, в его загородных домах и автомобиле. Наряду с военной продукцией они обнаружили коллекцию книг по немецкой технике времен ВОВ, а также модели танков с нацисткой символикой.

Ранее Тверской областной суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима россиянина Сергея Кабанова, который по заданию спецслужб США организовал контрабандные поставки изделий для ракетной техники. Согласно материалам дела, Кабанов через Латвию отправил изделия, которые применяются в ракетной технике, американской фирме Procurement Services, подконтрольной Пентагону. В ФСБ отметили, что канал передачи ликвидирован.