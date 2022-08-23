Россиянина арестовали по делу о госизмене Гражданину России Кондрацкому продлили арест по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд в Москве продлил арест обвиняемому в государственной измене гражданину России Игорю Кондрацкому, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что ранее о задержании Кондрацкого информация не поступала. Он был арестован два месяца назад в Москве, на данный момент он находится в следственном изоляторе.

В отношении Кондрацкого судом продлен срок содержания под стражей до 27 ноября 2022 года, — заявил источник.

Также он уточнил, что Кондрацкого обвиняют в передаче информации, содержащей государственную тайну, представителю иностранного государства. Рассказывать о более подробных деталях уголовного дела собеседник отказался.

Согласно ст. 275 УК РФ «Государственная измена», обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее Управление ФСБ по городу Москве уличило трех жителей столицы в переводах денег украинскому фонду, который обеспечивает украинских военных беспилотниками и тепловизорами. В силовом ведомстве отметили, что те во время проведения военной операции переводили средства на счета благотворительного фонда «Вернись живым», который с 2014 года оказывает поддержку бойцам ВСУ. Им грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене.