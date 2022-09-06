Россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 5 сентября супруги вышли на прогулку с собакой. Навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание паре, что пес гуляет без намордника. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в женщину.

Инцидент произошел около 22:00 мск в поселении Вороновское. Неизвестный сделал замечание супружеской паре за то, что те выгуливают собаку без намордника. Женщина вступила в диалог, а оппонент открыл огонь. Из чего стрелял убийца, не уточняется. В инциденте разбираются правоохранительные органы, — отмечает телеканал.

Ранее в Тосненском районе Ленобласти собака застрелила мужчину из ружья. Двое друзей вместе с питомцем поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель. Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье.

Отмечается, что во время выстрела 47-летний охотник курил у авто. Дробь пробила дверь машины и попала ему в тело. Приятель пострадавшего вызвал медиков. Из-за того, что мужчины находились в глубине леса, врачи долго не могли их найти.