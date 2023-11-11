Россиянин впервые стал победителем международного конкурса чтецов Корана

Фото: Dmitrii Gusarin/Russian Look/Global Look Press

21-летний Аемиддин Фахруддин стал победителем XXI Московского международного конкурса чтецов Корана, который прошел в столице, передает ТАСС. По словам корреспондента агентства, впервые в истории состязания победа досталась россиянину.

Первое место — победителем Московского международного конкурса чтецов Корана в 2023 году стал Аемиддин Фахруддин, представляющий Российскую Федерацию, — заявил ведущий праздничного вечера.

Второе место занял Хусейн Али Риза Бидгони из Ирана, третье — Исмаил Мухаммед Яхъя Маниар из Индии. Председатель оргкомитета конкурса — заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов вручил участникам, собравшимся в российской столице из более 30 стран мира, почетные дипломы.

Ранее, 4 ноября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. По его словам, обнаружение этого живописного изображения можно считать историческим событием. Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) сообщил, что следовало бы передать икону в Третьяковскую галерею. Под этот артефакт можно было бы выделить отдельную часовню или спецхрам, где будут обеспечены необходимые нормы для сохранения.