Россиянин пережил инсульт и хитростью отбился от захвата его квартиры Перенесший инсульт москвич обнаружил в квартире 10 уроженцев Кавказа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель Москвы Михаил по возвращении из больницы, где он восстанавливался после инсульта, обнаружил в своей квартире 10 человек — уроженцев Кавказа, пишет Telegram-канал «112». По данным канала, они отказались добровольно покидать жилище, поэтому мужчина придумал уловку, чтобы выпроводить непрошеных гостей.

С одним из будущих «сожителей» мужчину познакомила его подруга — он попросил у Михаила автомобиль, чтобы встретить родственницу на вокзале. Москвич согласился, но в день передачи ключей ему стало плохо. В итоге его экстренно доставили в больницу, а в квартире остался новый знакомый. Вернувшись с лечения, Михаил обнаружил, что в его квартире живут 10 человек, при этом сразу избавиться от них не получилось.

Тогда москвич пошел на хитрость — он попросил их на время покинуть квартиру, так как ждет женщину в гости. Михаил закрыл дверь и больше ее не открывал, несмотря на все попытки гостей попасть внутрь. Спустя некоторое время он обратился в полицию с заявлением не только о попытке захвата квартиры, но и о пропаже машины, так как авто ему так и не вернули.

Ранее в подмосковном Дмитрове гражданка Узбекистана захватила квартиру участника СВО, который получил смертельное ранение в ходе боевых действий. Женщина поселила туда мигрантов, хотя никаких прав на имущество она не имела.