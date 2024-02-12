Россиянин опоздал на рейс и устроил дебош в Шереметьево SHOT опубликовал видео с опоздавшим на рейс дебоширом в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево пассажир разбил стекло представительства авиакомпании «Победа», передает Telegram-канал SHOT. По данным издания, дебошир опоздал на свой рейс до Перми и вышел из себя, когда сотрудники аэропорта не пустили его в самолет.

Рейс россиянина должен был вылететь в 23:55, при этом пассажир прибыл в аэропорт только спустя час после того, как регистрация на борт завершилась. Получив отказ на стойке регистрации, мужчина решил выяснить отношения с представителями компании «Победа».

Сначала пассажир ругался, но после применил силу: он вооружился стойкой ограждения и разбил стекло. Возмутителя спокойствия задержали на месте. Сотрудники аэропорта не пострадали. В итоге, как уточняет канал, мужчину признали виновным по административной статье о порче чужого имущества и выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее пьяные пассажиры, летевшие рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили дебош в самолете и подрались в транзитном автобусе. По словам очевидцев, мужчины шумели, распивали алкоголь и курили электронные сигареты, но члены экипажа на это никак не реагировали и продолжали подливать им напитки.