Россияне приняли зажигалку за ручную гранату SHOT: у Казанского вокзала в Москве нашли похожий на гранату предмет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы, в цеху сортировки почты, расположенном около Казанского вокзала, нашли предмет, похожий на ручную гранату, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, находкой оказалась зажигалка.

Отмечается, что днем 24 февраля в экстренные службы поступил сигнал о подозрительном предмете, его обнаружили сотрудники цеха отделения почтовой связи в Краснопрудном переулке. Сообщается, что при проверке специалисты не нашли опасных предметов, работа почты продолжается в штатном режиме.

Как ранее сообщалось, в подмосковной Лобне обнаружили взрывное устройство внутри машины Skoda Yeti, припаркованной около здания Росреестра. Боеприпас извлекли и подорвали в безопасном месте.

Также ранее стало известно, что сотрудница круглосуточного магазина в городе Новоалтайске обнаружила похожий на самодельную взрывчатку предмет, он находился рядом со зданием. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место саперы исследовали предмет — перед ними находился корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанными скотчем. Подозрительное устройство отправили на экспертизу.