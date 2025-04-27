Жители Балашихи создали стихийный мемориал на месте гибели генерала В Балашихе жители принесли цветы и лампады на место гибели генерала Москалика

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Жители Балашихи почтили память заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика, убитого накануне, — к месту трагедии горожане принесли сотни цветов и зажженные лампадки, сообщает Telegram-канал Mash. Один из участников выразил память особым жестом: он оставил у портрета погибшего рюмку водки и кусок хлеба.

Генерал Москалик погиб при взрыве автомобиля в Балашихе 25 апреля. Обвиняемый в теракте Игнат Кузин дал признательные показания. Мужчина в 2023 году был завербован украинскими спецслужбами — по их наводке и действовал. Он переехал в Москву, там жил в квартире, которую оплачивали. Подозреваемый добавил, что взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором.

Машина взорвалась днем, когда Москалик вышел из подъезда. Генерал скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый, имеющий вид на жительство на Украине, был пойман в Турции и доставлен в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Кузин признал вину и рассказал о вербовке СБУ, за которую ему обещали $18 тысяч.

Вместе с этим юрист Александр Хаминский подтвердил, что гибель Москалика квалифицируется как теракт. По словам специалиста, подозреваемому грозит пожизненное заключение, учитывая использование взрывного устройства в жилой зоне и гибель высокопоставленного военного.