Россиянам рассказали о новой уловке телефонных мошенников Мошенники стали рассылать россиянам фальшивые документы от имени Банка России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники совершенствуют способы обмана граждан и теперь звонки с предложениями перевести сбережения на «безопасные» счета сопровождают рассылкой фальшивых документов, сообщает Telegram-канал Baza. Фейковые договор о сотрудничестве и служебное удостоверение сотрудницы ЦБ РФ получила одна из жительниц Москвы.

Она рассказала каналу, что сначала ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками Банка России, и традиционно предложили перевести свои сбережения на «резервный» счет. После этого злоумышленники прислали женщине договор от лица ЦБ, в котором прописана обязанность клиента выполнять указания «ведущего специалиста Пономаревой О.В.», а также фото служебного удостоверения на это имя.

Мошенники дважды в договоре указали на конфиденциальность отношений между ЦБ и клиентом и пригрозили уголовной ответственностью за несоблюдение этого правила. По предположению канала, таким образом мошенники пытаются исключить распространение в обществе информации об их действиях.

Ранее ЦБ РФ предупредил, что мошенники разработали новый способ кражи денег с банковских счетов россиян, используя для этого сервис снятия наличных денег по QR-коду. Регулятор пояснил, что злоумышленники рассчитывают на легкомыслие людей, которые не придают значения изображению с черно-белыми квадратами и легко могут с ними им поделиться.