Россиянам рассказали, к чьим советам по питанию можно прислушиваться Роспотребнадзор: в вопросах питания нужно ориентироваться на советы ученых

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Гражданам нужно прислушиваться к советам по питанию от ученых, а не от анонимных консультантов в Сети, заявила на конгрессе «Нутрициология и диетология для здоровьесбережения населения России» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит ТАСС, чтобы россияне получали грамотную и полезную информацию, в стране запустили портал «Здоровое питание».

Что важно? Чтобы слушали не анонимных каких-то консультантов из интернета, которые, может быть, красиво продают свою информацию (крайне неполезную), продвигая ту или иную коммерческую продукцию, а чтобы авторитетами являлись люди, которые в самом деле являются очень высокопрофессиональными специалистами в своем деле, — подчеркнула Попова.

Только люди с научной подготовкой могут дать действенные и безопасные консультации, уточнила глава Роспотребнадзора. Она добавила, что на платформе «Здоровое питание» можно найти много полезных сведений, поскольку портал создавался при участии ученых.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова сообщила, что в холодную погоду необходимо включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, витамин D, магний и хром. Специалист уточнила, что следует есть горький шоколад с высоким содержанием какао, сыр, мясо, рыбу, бобовые, орехи и морскую капусту.