Россиянам показали маленькую панду Катюшу Московский зоопарк показал новое видео с маленькой пандой Катюшей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Московский зоопарк показал видео, как маленькая панда Катюша весело проводит время с мячиком, пока ее мамы Диндин нет рядом. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, комментируя кадры, отметила, что малышка может развлечь сама себя.

Катюша умеет развлекать себя, — подписала Акулова пост в Telegram.

На видео запечатлен момент, как детеныш панды играет с синим мячом, который ему оставили работники зоопарка. Катюша проявила любознательность и быстро освоилась с новой игрушкой — панда сначала изучала мячик, держа его в лапках, а затем стала катать его по полу. К слову, увидеть малышку у посетителей пока не получится, потому что она большую часть времени проводит в закрытом вольере.

Как ранее сообщалось, пока Катюшу вживую могут увидеть только сотрудники Московского зоопарка, при этом доступ к нему закрыт и для журналистов. Такое решение было принято, чтобы уберечь малышку от лишнего стресса, а также свести к минимуму риски заражения различными инфекциями, в том числе от посетителей. Поэтому пока сложно сказать, когда животное поместят в открытый вольер, но это, как подчеркивают в зоопарке, обязательно произойдет.