Россиянам дали совет, когда выгоднее снимать квартиру в Москве Депутат ГД Гаврилов посоветовал снимать квартиру в Москве летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снимать квартиру в Москве выгоднее всего в летний сезон, рассказал россиянам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В беседе с «360» парламентарий уточнил, что это связано с ростом предложений на рынке недвижимости из-за дачников, которые на лето сдают свое жилье в аренду.

Люди уезжают в отпуска, спрос падает, а предложение растет дополнительно за счет квартир, которые дачники сдают на лето. Благоприятный для найма жилых помещений сезон длится до середины августа, — пояснил депутат.

По словам Гаврилова, при выборе квартиры есть опасность столкнуться с мошенниками. Так, сейчас минимальная стоимость аренды составляет около 30 тысяч рублей за однокомнатную. Предложения с более дешевой ценой могут оказаться уловкой злоумышленников. Парламентарий посоветовал несколько раз подумать, прежде чем обращаться к арендодателям, которые устанавливают стоимость ниже рыночной за жилье с хорошим ремонтом.

Депутат напомнил, что по отношению к прошлому году спрос на аренду жилых помещений в Москве снизился до 50%. Он предположил, что в ближайшее время самыми востребованными продолжат оставаться однокомнатные и двухкомнатные квартиры. При этом их предложение на рынке выросло в два раза. Он предупредил, что цены зависят в том числе от количества приезжих из новых регионов России в Москву на заработки и от подорожания самой недвижимости.

Гаврилов подчеркнул, что в последнее время в центральном административном округе съем квартиры перестал быть роскошью. Сейчас можно найти небольшие жилые помещения в центре Москвы за 35–40 тысяч рублей из-за высокой конкуренции. Раньше за такую цену можно было найти только жилье в спальных районах.

Кроме того, арендаторы стали менее требовательны к жильцам. Парламентарий отметил, что все чаще они позволяют въезжать в квартиру с домашними животными и с маленькими детьми. Кроме того, многие готовы разбить страховой депозит на две части.

Брокер недвижимости Tranio ранее сообщил, что в начале 2023 года число покупок россиянами квартир в Таиланде выросло почти втрое. В первом полугодии количество заявок российских клиентов на покупку недвижимости в Таиланде выросло на 72% к прошлому году.