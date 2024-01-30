Российского писателя нашли мертвым РЕН ТВ: писателя Оганова нашли мертвым в московской квартире

Фото: Иван Оганов/Youtube

Иван Оганов

Писателя Ивана Оганова нашли мертвым в своей квартире на Фрунзенской набережной в Москве, рассказал РЕН ТВ источник. Автору поэмы «Осень в Риме» было 80 лет.

В квартире на Фрунзенской набережной нашли тело Ивана Оганова, — уточнил источник.

По данным РЕН ТВ, писатель последнее время жаловался на проблемы со здоровьем. Приятель литератора сообщил, что Оганов перестал выходить на связь с 10 января. Мужчина, так и не сумев дозвониться до друга, 29 января вызвал полицию. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось вскрыть дверь. Предварительно, насильственных следов смерти не обнаружено, тело писателя отправили на судмедэкспертизу.

Иван Оганов родился в Тбилиси в 1943 году. Прозаик получил диплом Московского института иностранных языков. Он известен по романам «Опустел наш сад», «Песнь виноградаря осенью», «Песни об умерших детях» и другим.

Ранее заслуженный артист России Михаил Шиленков был найден мертвым в ванной одного из московских отелей. Музыкант пролежал там больше суток. Не сумев связаться с ним, сотрудники гостиницы вызвали спецслужбы. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Фаготист Большого симфонического оркестра имени Чайковского готовился к концерту, который должен был состояться через неделю. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле Шиленкова признаков насилия. Судебно-медицинская экспертиза позднее подтвердила, что музыкант страдал от сердечных заболеваний, в том числе гипертонии, и имел проблемы с печенью.