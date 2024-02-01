Российский суд снова наказал Amazon Суд оштрафовал Amazon на 2 млн рублей за отказ удалить материалы о суициде

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Компанию Amazon оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить материалы о суициде и местах продажи наркотиков с интернет-площадок, связанных с компанией. Соответствующий вердикт вынес Таганский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Суд признал виновной компанию Amazon по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, — сказали в суде.

Осенью прошлого года суд уже выписывал Amazon штраф на один миллион рублей по аналогичной причине. Причиной разбирательства стала публикация в соцсетях иллюстрации способов совершения самоубийства.

До этого суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ. За данный проступок юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

Ранее Федеральная налоговая служба подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «ИКЕА Торг». Организация является одной из структур шведского ретейлера IKEA, прекратившего свою работу в России. Информация из картотеки свидетельствует о том, что иск от межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам был зарегистрирован Арбитражным судом Московской области.

В документе указывается, что иск поступил в суд 30 января. На данный момент он не принят к рассмотрению. При этом в картотеке не указывается, что именно послужило основанием для подачи документа в суд.