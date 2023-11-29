Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов Собянин назвал комфортную пересадку новым стандартом городских вокзалов Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым стандартом городских вокзалов Москвы является быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что с созданием и развитием Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) такие вокзалы сменили пригородные платформы, сейчас их уже 79.

Главные преимущества нового стандарта — быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта с помощью эскалаторов и лифтов, по теплым переходам или под навесами, защищающими от снега и дождя, — подчеркивается в сообщении.

По мнению Собянина, вокзалы наземного метро преображают окружающее пространство и это уже не холодные и неуютные места, как прежде. Больше всего городских вокзалов на МЦД-4. К его открытию были обновлены все станции Калужского направления.

Кроме того, на соединительной ветви с нуля построили новые станции Поклонная, Тестовская и Кутузовская. На последней станции впервые организовали прямую пересадку на МЦК, а так называемая площадь трех вокзалов объединила сразу две станции метро, МЦД-2, МЦД-4 и наземный городской транспорт. Собянин добавил, что новый стандарт городские власти распространят на большинство станций наземного метро.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московский производитель начал поставки первых банкоматов собственной разработки. По его словам, серийный выпуск оборудования российского производства начался в индустриальном парке «Руднево» в мае 2023 года. Первые банкоматы уже доставили в три банка-партнера. Мэр отметил, что аппараты на 80% состоят из отечественных комплектующих и оснащены своим программным обеспечением.