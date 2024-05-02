Российская модель попала в больницу с ожогами после конфликта на дороге РЕН ТВ: модель Ирэн Феррари получила ожоги лица при конфликте с водителем

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российская модель Ирэн Феррари попала в больницу с ожогами лица и груди после того, как у нее произошел конфликт с водителем у ресторана быстрого питания, передает РЕН ТВ. По информации журналистов, мужчина плеснул на пострадавшую горячим кофе.

Да, мужчина плеснул на меня горячим кофе, кипятком. У меня очень чувствительная кожа, кожа отреагировала ожогом, — подтвердила модель в беседе с изданием.

Феррари пыталась забрать свой заказ, но подъезд к окну выдачи заблокировал другой посетитель. Немного отъехать мужчина соизволил после просьбы сотрудников ресторана, отметили в СМИ.

Дальше, как вы понимаете, я должна как-то уехать, с большим трудом я выехала, но ситуация была ненормальная, и я решила подойти к водителю и сказать об этом, — обратила внимание женщина.

В итоге разговор закончился конфликтом, в результате которого на Феррари вылили горячий кофе, говорится в статье. Врачи диагностировали у модели ожог левого предплечья, груди и скуловой области лица. Правоохранительные органы начали изучать обстоятельства инцидента.

Ранее в городе Вельске Архангельской области мужчину в коматозном состоянии доставили с помощью санавиации в областной госпиталь. Он подвергся нападению неизвестного в пивбаре «Высокий градус». Пьяный мужчина избил пострадавшего, а после залил его кипятком.