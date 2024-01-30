«Россети» прояснили ситуацию со взрывом на ТЭЦ на востоке Москвы «Россети»: повреждение кабельной линии произошло в районе ТЭЦ-23 в Москве

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Повреждение кабельной линии произошло в районе ТЭЦ-23 на востоке Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале «Россети Московский регион». Там уточнили, что происшествие не привело к нарушению электроснабжения москвичей.

30 января произошло повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ рядом с ТЭЦ-23. Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Данный инцидент не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме, — говорится в заявлении.

В компании добавили, что их специалисты уже находятся на месте происшествия. Начаты ремонтные работы.

Ранее Telegram-канал SHOT написал о взрыве в районе ТЭЦ-23 в московском районе Гольяново. Как рассказали очевидцы, после взрыва они наблюдали столб густого черного дыма. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Утром 28 января МЧС сообщило о пожаре в Театре сатиры в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания на Триумфальной площади валил дым. Очевидцы публиковали фото с места происшествия. Площадь возгорания достигала 350 квадратных метров. Тушение пламени осложнялось конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю был ограничен.