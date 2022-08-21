Роспотребнадзор выпустил заявление о состоянии воздуха в Москве Роспотребнадзор сообщил, что состояние атмосферного воздуха Москвы соответствует норме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление Роспотребнадзора по городу Москве, 21 августа, опубликовало заявление, в котором сообщило, что состояние атмосферного воздуха в Москве остаётся в норме. Утром того же дня жители нескольких районов столицы пожаловались на усилившийся запах гари и смог.

<...> обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК [предельно допустимые концентрации] загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, что соответствует требованиям СанПин, — говорится в сообщении ведомства.

В Управлении также добавили, что ситуация находится на особом контроле.

Усиленный ежедневный контроль за уровнями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Москвы будет продолжен до нормализации обстановки. В настоящее время для проведения исследований специалисты производят забор воздуха во всех административных округах города Москвы, — говорится в заявлении.

Ранее врач-терапевт в беседе с NEWS.ru предостерегла москвичей от неправильных действий при профилактике смога. В условиях увеличенной концентрации вредных веществ в воздухе при смоге категорически не рекомендуется проветривать помещения и выходить на улицу, особенно в местах повышенной загрязненности, рассказала Романенко. Также она призвала граждан не надевать на улице смоченные в воде маски, поскольку такая «защита» может усугубить проблемы с дыханием.