Роспотребнадзор в Москве изъял более 60 тонн продуктов из-за ботулизма

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Специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе расследования случаев ботулизма изъяли более 60 тонн пищевой продукции. Также врачами ведомства проведен обзвон и опрос 1 034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами разной степени проявления, из них пять человек госпитализированы.

В ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 60 тонн, — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять в пищу «Салат лобио из фасоли» в вакуумной упаковке изготовителя ООО «Локалкитчен». Также врачи ведомства призывают при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявила, что все случаи отравления ботулотоксином в России были связаны с употреблением салата с фасолью компании «Локалкитчен». Правоохранители уже задержали в рамках возбужденного уголовного дела гендиректора предприятия, руководителя отдела качества, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К».