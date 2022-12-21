Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется ношение масок в общественных местах, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что показатели заболеваемости в Москве по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7-14 лет, остаются выше эпидемических пороговых величин.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для профилактики заболеваемости рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками, — говорится в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что нагрузка на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа значительно выросла и превысила показатели загруженности в период пандемии COVID-19 в начале текущего года. По его словам, осенью количество посещений москвичами поликлиник в сутки доходило до 60 тысяч

Ранее сообщалось, что на фоне рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вдвое возросла нагрузка на службу скорой помощи. Из-за дефицита кадров в отрасли к работе привлекаются студенты и бригады медицины катастроф.

За последнюю неделю количество случаев респираторных заболеваний в России увеличилось на 15,8%. В Роспотребнадзоре отметили, что тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране пока сохраняется.