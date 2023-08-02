Роскомнадзор опроверг информацию о запрете на продажу техники Apple

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Роскомнадзор опроверг информацию о запрете на продажу продукции Apple после проведения исследований со стороны ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. О намерении провести проверку «яблочной» техники стало известно 1 августа, для этих целей было закуплено несколько десятков iPhone и iPad.

На вопрос о том, возможен ли в России запрет на реализацию продукции Apple после проведения исследований, в пресс-службе ответили отрицательно. Проверка также коснется и других зарубежных производителей. Это призвано сделать для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что любые возможные ограничения на пользование техникой Apple, включая смартфоны iPhone, никак не коснутся рядовых россиян. Проверка Роскомнадзора связана с недавней разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. По словам Хинштейна, в результате этого заражению подверглись несколько тысяч смартфонов.

Ранее Федеральная налоговая служба запретила своим сотрудникам пользоваться техникой компании Apple. Документ подписал руководитель ведомства Даниил Егоров.