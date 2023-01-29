Росгидромет сообщил о радикальных переменах погоды в Москве Вильфанд: традиционно самые холодные дни в Москве в этом году будут очень теплыми

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в 2023 году предполагаются очень теплыми. Температура ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если «осреднить» температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми, — отметил специалист.

По словам метеоролога, в эти дни погода в столичном регионе окажется на 5-6 градусов выше, чем это предполагается в пределах нормы.

На сайте Гидрометцентра России указано, что днем 31 января ожидается от минус 2 до нуля градусов, днем 1 февраля от минус 3 до плюс 2.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 сантиметра, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.

Он также рассказывал, что февраль в Центральной России будет сравнительно теплым для этой части страны, несмотря на то что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.