Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в перечень террористов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Журналистка и писательница Надежда Кеворкова

Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов. Список доступен на сайте ведомства.

Кеворкова ведет околорелигиозный блог, последние ее публикации были посвящены Израилю и палестино-израильскому конфликту, который она освещает более 20 лет. Статьи подозреваемой нередко публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Утром 6 мая сотрудники силовых ведомств провели у Кеворковой обыск, видеофрагменты которого появились в Сети. Согласно опубликованным кадрам, у блогера изъяли смартфон. Также в ее квартире обнаружили плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг».

Кеворковой вменяют публикацию текста убитого коллеги Орхана Джемаля, который был написан еще в 2010 году по мотивам нападения на Нальчик, — его она скопировала и разместила в своем Telegram-канале в 2018 году. Также в материалах дела фигурирует эпизод о посте от 2021 года, где, по версии следствия, содержится оправдание деятельности движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Надежды Кеворковой до 6 июля. По словам ее сына, обоснованием для этого стали подозрения суда в том, что у журналистки обширные связи, с помощью которых она способна оказать давление на свидетелей. Также утверждалось, что Кеворкова может попытаться скрыться от следствия.