Родившийся в Московском зоопарке яченок попал на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

В Московском зоопарке родился детеныш яка, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Она также опубликовала ролики с мамой и яченком.

Ура! Друзья! У нас родился яченок. Мама — первородка, два-три часа не понимала, что нужно пустить к молоку малыша, но потом подпустила. Мы счастливы! Делюсь с вами нашим счастьем! — подписала кадры Акулова.

Як — крупное рогатое животное, родом из высокогорных областей Тибета. У него очень крупное туловище и короткие ноги. Голова массивная, низко посаженная. Копыта широкие, округлые. Высота животного достигает двух метров, а вес может превышать одну тонну.

Ранее два детеныша кошачьих лемуров родились в зоопарке Москвы. В учреждении уточняют, что они чувствуют себя прекрасно. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, самостоятельные прогулки лемуров становятся со временем частыми, но сон и кормление всегда происходят в объятиях матери. После пяти месяцев детеныши переходят на взрослую пищу.

В субботу, 22 июня, Акулова опубликовала новое видео с пандой Катюшей и ее мамой Диндин. На кадрах видно, как животные сидят на бревнышках: мама расположилась у стенки, а малышка — перед ней. При этом Катюша всячески пытается привлечь внимание сонной Диндин.