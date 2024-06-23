Родившиеся в Московском зоопарке капибарята попали на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

В Московском зоопарке в семье капибар произошло пополнение, кадры с новорожденными опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Щенков родилось двое, Акулова предложила подписчикам угадать пол малышей, при этом она пообещала, что тот, кто угадает, даст имена животным.

Угадаем? Кто малыши? Самец? Самочка? Два самца? Две самочки? Пишите в комментариях. Тот, кто угадает, даст им имена, — подписала видео директор Московского зоопарка.

Накануне Светлана Акулова показала родившегося в зоопарке детеныша яка. На опубликованных кадрах можно увидеть и маму яченка. По словам Акуловой, родительница не сразу поняла, что малыша нужно пустить к молоку, но спустя несколько часов все-таки накормила детеныша.

Ранее два детеныша кошачьих лемуров родились в зоопарке Москвы. В учреждении уточняют, что они чувствуют себя прекрасно. По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, самостоятельные прогулки лемуров становятся со временем частыми, но сон и кормление всегда происходят в объятиях матери. После пяти месяцев детеныши переходят на взрослую пищу. В рацион кошачьих лемуров входят свежие фрукты и овощи, разнообразные белковые корма, включая перепелиные яйца, вареное мясо, насекомых, орехи и семечки.