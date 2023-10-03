Родители пожаловались на неисправность горки, где сломала руку их дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители, чья девятилетняя дочь сломала руку на детской горке во дворе на Коровинском шоссе, просят проверить безопасность сооружения, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Они утверждают, что угол наклона горки, установленной несколько месяцев назад, слишком крут, чтобы с нее можно было безопасно съехать.

Врачи диагностировали у ребенка смещение и сделали ручное сопоставление фрагментов кости под местным обезболиванием. Родители написали заявления в полицию, префектуру и прокуратуру с просьбой проверить горку на пригодность, чтобы в дальнейшем не пострадали другие дети.

Ранее в Подмосковье ребенка насмерть придавило детской горкой. Десятилетний мальчик скончался на месте происшествия.

В Кемеровской области на детской площадке лестница упала на девятилетнюю девочку, ребенок умер по пути в больницу, куда ее повезли родители. Выяснилось, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Опасную конструкцию вывезли с детской площадки.

В Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шесть госпитализированы. По ее словам, один десятилетний ребенок находился в тяжелом состоянии.