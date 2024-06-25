Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в столичные депутаты Мосгоризбирком: Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму

Российский певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Баллотироваться он намерен от партии «Единая Россия».

Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» Газманов — младший подал в апреле. Артист участвует в избирательной кампании впервые, но признается, что настроен крайне оптимистично.

Газманов внесен в украинский список «Миротворец», в котором публикуют личные данные «агентов Кремля». Он неоднократно помогал гуманитарной помощью жителям новых регионов РФ и был включен в санкционные списки. Сам певец заявлял, что это является подтверждением правильности избранного пути.

Ранее Центризбирком России передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»). Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что в трех одномандатных округах 8 сентября пройдут довыборы депутатов Госдумы. По ее словам, это Республика Хакасия, Брянская область и Ростовская область.