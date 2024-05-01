Робкая попытка панды Катюши выйти в уличный вольер попала на видео

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Панда Катюша из Московского зоопарка предприняла новую попытку выйти в уличный вольер, сообщила директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. Она уточнила, что малышка осмелилась покинуть «отчий дом» без мамы. В связи с этим Акулова назвала Катюшу по-настоящему смелой девочкой.

Интерес нарастает. Катюша снова сходила проверить уличный вольер, при этом мама в этот раз была во внутреннем вольере. Совсем смелая девочка, — написала гендиректор зоопарка.

На опубликованных кадрах пандочка ненадолго выходит из неэкспозиционного вольера. Она аккуратно осматривает выход на улицу и спустя время возвращается. На фоне слышны голоса посетителей, которым посчастливилось увидеть Катюшу.

Днем ранее Катюша отказалась покидать неэкспозиционный вольер. Акулова отметила, что это помещение стало для панды «отчим домом» — в случае чего она сразу же бежит именно туда.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк обустроил и открыл уличный вольер для Катюши и ее мамы Диндин. Малышка проспала выход, а ее родительница от прогулки не отказалась. Она прошлась по новым владениям и попала на видео.