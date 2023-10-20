Роберт Де Ниро отреагировал на трагическую смерть сына Стаса Намина Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину из-за смерти его сына

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/Global Look Press

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил музыканту Стасу Намину соболезнования в связи с трагической гибелью его сына Артема Микояна, рассказали ТАСС в пресс-службе Центра Стаса Намина. По его данным, слова сочувствия также высказали и другие кинодеятели с мировым именем, в их числе кинорежиссер-документалист Джим Браун.

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда, — уточнили в центре.

В пресс-службе объяснили, что Артем Микоян был художником и нередко принимал участие в российских и зарубежных выставках. Кроме того, молодой человек закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании «Трайбека» у Роберта Де Ниро.

Артем погиб от руки своего старшего брата Романа. Приемный сын Намина 18 октября внезапно напал на 85-летнюю бабушку и 30-летнего брата. После содеянного мужчина сам вызвал скорую помощь в надежде, что близких еще можно спасти. Однако родственники погибли, на их телах были обнаружены множественные ножевые ранения. В совершенном преступлении мужчина признался, 20 октября его доставили в суд, где избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста. До 18 декабря Роман Микоян будет находиться в СИЗО.