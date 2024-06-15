Рисковавший своей жизнью ради вороны россиянин попал на видео В Москве мужчина залез на столб и спас застрявшую ворону

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Москвы забрался на фонарный столб, чтобы помочь вороне выбраться из западни — птица застряла в рогатке, сообщат Telegram-канал Baza. До появления спасителя взволнованные от крика птицы жители ЖК «Татьянин парк» звонили в УК и МЧС, однако помощи не дождались.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что храбрый москвич залез на столб без страховки и освободил птицу. После этого она некоторое время отдыхала в кустах рядом.

Ранее в городе Дальнегорске в Приморском крае сотрудники МЧС спасли лошадь по кличке Багира, провалившуюся в заброшенный погреб. Она пробыла там два дня. Всего операция по вызволению животного продлилась четыре часа.

До этого попытавшийся спасти котенка житель Москвы упал с шестого этажа. Мужчина увидел животное из окна своей кухни и резко выглянул в окно, но не удержался и выпал. Кот остался невредим, а мужчину спасатели доставили в Боткинскую больницу. Там он пробыл два месяца и скончался.

В июне иностранные туристы заметили на Камчатке вертолет с болтающейся тушей медведя на тросе. Предполагается, что животное могли убить либо браконьеры, либо «ВИП-персоны». В те дни, когда был замечен вертолет, в заказнике «Река Удочка» разрешения на отстрел животных не было.