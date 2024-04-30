К общежитию РУДН съехались пожарные машины РИА Новости: в общежитии РУДН был хлопок, съехались пожарные машины

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

К общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве подъехали уже пять пожарных машин, передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. Спасатели появились после сообщения о взрыве в здании. Жильцов корпуса № 12 общежития РУДН эвакуировали около 22:30 мск. Официальной информации пока не поступало.

Очевидцы утверждают, что сначала был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация. По их словам, запах гари охватил несколько этажей.

По данным ТАСС, возгорание произошло в 18-этажном общежитии на улице Миклухо Маклая. Очевидцы рассказали агентству, что в одном из лифтов застряли люди. Свидетели утверждают, что перед срабатыванием сигнализации слышали хлопок. Сейчас запах гари ощущается на нескольких этажах.

Ранее пожар на площади 150 квадратных метров был зафиксирован в промышленной зоне в подмосковном Королеве. Кадры с места событий появились в Сети, о пострадавших информации не поступало. Пожар произошел в доме № 11 по Ярославскому проезду. Причины возгорания пока не установлены, на месте происшествия работают экстренные службы.

Еще один пожар в Подмосковье был зарегистрирован в Раменском, площадь возгорания превысила отметку в две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, огонь охватил производственное здание и часть открытой площадки.